Cantora Laninha Show é sequestrada em Fortaleza; suspeitos são presos

A cantora Laninha Show e a família dela foram vítimas de um sequestro na madrugada deste sábado, 25. O crime foi identificado a partir de uma blitz realizada pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) no túnel da avenida Humberto Monte. Dois homens foram presos em flagrante.

Segundo a AMC, o motorista do carro que levava Laninha, ao perceber a ação fiscalizadora, tentou dar uma ré para evitar ser abordado. A atitude suspeita foi o motivo do descobrimento do crime e das prisões, que ocorreram com apoio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE).