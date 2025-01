Seminário sobre o combate ao trabalho escravo será realizado em Fortaleza nesta segunda, 27

Ação ocorre em homenagem ao Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo / Crédito: Divulgação/ MPT

Em ação referente ao Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo, que ocorre no dia 28 de janeiro, a Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) irá realizar nesta segunda-feira, 27, o “Seminário Estadual – Combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo”. O evento contará também com a participação do Ministério Público do Trabalho no Ceará (MPT), da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e do Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, Tráfico de Pessoas e Proteção ao Trabalho do Migrante da Justiça do Trabalho (PET-TRT7).

A programação será dividida em dois momentos, pela manhã, a partir das 8h, será ministrada a palestra presencial "Trabalho escravo contemporâneo: desafios e perspectivas para a sua erradicação nos 30 anos do Grupo Móvel", na sede no MPT.

Já pela tarde, das 15h às 17h, ocorrerá o webinar "Trabalho escravo no Ceará e realidades dos municípios: caminhos para a prevenção com políticas públicas e ações para o fortalecimento dos direitos humanos", que será realizado por meio de uma chamada no Microsoft Teams. Além disso, a Sedih conta com o eixo de Combate ao Trabalho Análogo à Escravidão e também preside a Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo do Estado do Ceará (COETRAE-CE).

Frentes, que, segundo o órgão, atuam de modo a possibilitar a participação da pasta “no resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão, com foco no atendimento psicossocial do pós-resgate e na reinserção profissional”. “É muito importante essa intervenção da Secretaria, da Coetrae e demais atores responsáveis pelo combate a esse crime. O trabalho escravo é um conjunto de graves violações que vão de encontro ao direito à dignidade e liberdade do trabalhador”, acrescenta a secretária dos Direitos Humanos, Socorro França. Serviços Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo