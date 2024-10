Garoto de 14 anos teria sido estuprado por motociclista de app durante corrida em Caucaia

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga denúncia de estupro contra um garoto de 14 anos. O crime teria ocorrido no domingo, 29, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, e teria sido praticado por um motociclista de aplicativo.

Uma moradora relatou que um garoto brincava com outros colegas em um condomínio, no entanto os amigos ficaram até tarde e pediram uma motocicleta por aplicativo para que o colega não fosse para casa de ônibus. O piloto teria feito um percurso errado e estuprado o garoto.

O POVO procurou à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e informou que apura as circunstâncias do crime por meio da Delegacia Metropolitana de Caucaia. Um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado com informações sobre o caso.