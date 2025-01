Lutador preso em flagrante por estupro publicava sobre "cidades onde têm mulher sobrando"

Conhecido como Moicano, o homem preso por estupro também atuava como segurança em festas e motorista de aplicativo / Crédito: Reprodução/redes sociais

Edilson Florêncio, conhecido como Edilson Moicano, preso em flagrante por crime de estupro em Fortaleza, na madrugada do dia 19, é segurança, atleta profissional de Jiu Jitsu e acumula 19 mil seguidores no Instagram. Nas redes sociais do homem, é possível ver um vídeo sobre "Cidades do Ceará que têm mulher sobrando". Conforme relatório policial obtido pelo O POVO, a vítima, uma mulher de 27 anos de idade, saía de uma festa no bairro Edson Queiroz, e embarcou no carro do motorista de aplicativo, que fez uma corrida "por fora".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme O POVO apurou, como o veículo que a mulher aguardava estava demorando para chegar, ela teria optado pela corrida de forma particular. O homem teria a levado para um matagal e, dentro do automóvel, utilizado um golpe de "mata-leão", que a inconsciente, quando o crime de estupro foi cometido.

Os policiais militares que realizavam patrulhamento ostensivo na área identificaram com um carro estacionado dentro no matagal e ao averiguar a situação se depararam com a vítima gritando pedindo socorro. O homem tentou fugir e resistir à prisão, mas foi detido e encaminhado à delegacia. Estupro: o que fazer após ser vitima do crime No caso de um estupro, como proceder? Para onde ir: hospital ou delegacia? Qual o prazo para realizar a denúncia? Veja perguntas e respostas sobre o que fazer em caso de estupro. Existem unidades de saúde de referência no atendimento as vítimas do crime no Ceará, onde são feitos os procedimentos necessários para resguardar a saúde da mulher, além dos encaminhamentos adequados nessas situações.



O que caracteriza um estupro? Desde 2009, o Código Penal Brasileiro prevê, no artigo 213, que o estupro acontece quando há, com violência ou grave ameaça, "conjunção carnal ou prática de atos libidinosos". Ou seja, não é preciso haver penetração para que o crime se caracterize como estupro. Segundo a lei, não há relação sexual com menores de 14 anos. Nesse caso, sempre será considerado estupro de vulnerável. Hospital ou delegacia: onde procurar ajuda após um estupro? Atendimento às vítimas de estupro: unidades de referência no Ceará

Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac) Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana (Gonzaguinha)Endereço: Av. Washington Soares, 7700 - Messejana Telefone: (85) 3101-4353 Hospital Geral de Fortaleza (HGF) Endereço: Rua Riachuelo, 900 - PapicuTelefone: (85) 3457-9261