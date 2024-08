Pessoas com deficiência irreversível terão passe livre com prazo maior de validade

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) junto com o município de Fortaleza vai realizar o aumento de validade do passe livre destinado para pessoas com deficiência irreversível. Após recomendação do Ministério Público do Ceará (MPCE), o pedido foi acatado pela Etufor e o Município de Fortaleza, na última sexta-feira, 14, em audiência na sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza.

Com a nova alteração, o passe livre deste público terá validade de cinco anos, sem a necessidade de realizar apresentação de laudo que comprove a deficiência durante este período. De acordo com o Ministério Público a exigência de laudos se torna uma barreira ao direito de transporte público a esse público, além de dificultar a mobilidade da pessoa com deficiência, que deve ser igual às demais pessoas, seguindo a Lei Brasileira de Inclusão.

Em audiência a Etufor informou que estão sendo realizados estudos para que seja realizado a prova de vida das pessoas com deficiência que utilizam o transporte público de maneira virtual, além disso, eles destacaram sobre adoção de medidas mais eficientes para checagem de biometria e busca de bancos de dados da autarquia.