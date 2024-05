Mais de 175 mil carteiras de estudante 2024 foram entregues; documento vence dia 30

A carteirinha de estudante 2023 ficará válida até o dia 30 de abril. Com o prazo final se aproximando, estudantes que ainda não realizaram a solicitação do novo documento estudantil 2024 devem realizar o pedido da nova carteirinha para continuar com acesso ao passe livre estudantil no transporte coletivo municipal.

De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), até o momento 191.307 carteiras de estudante foram enviadas para confecção e 175.710 documentos já foram repassadas para as entidades estudantis, que fica responsável pela entrega aos estudantes.

O estudante deve seguir os seguintes passos para solicitar a carteirinha de estudante: solicitação; envio ou entrega da documentação; pagamento do boleto ou solicitação de gratuidade; cadastro ou atualização da biometria facial e solicitação de confirmação da matrícula pela instituição de ensino. Após todas as etapas concluídas, o documento é enviado para confecção.