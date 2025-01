Telhado de casa desaba e cachorro é resgatado pelos bombeiros em Fortaleza

O animal foi resgatado em segurança e não possuía nenhum ferimento aparente / Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)

Após as fortes chuvas que atingiram a Ceará, o teto de uma residência no bairro Cais do Porto, em Fortaleza, desabou entre a noite dessa terça-feira, 14, e a madrugada desta quarta-feira, 15. Na ocorrência, uma equipe do Batalhão de Busca e Salvamento, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), realizou o resgate de um filhote de cachorro que estava no local. Uma equipe de resgate do CBMCE foi acionada para atender à ocorrência por volta das 18h30min, e ao chegarem ao local, foi constatado o desabamento parcial do imóvel.

Um dos moradores informou que uma vítima com escoriações leves já havia sido encaminhada para atendimento médico em um hospital da região", afirmou a corporação em nota ao O POVO.

Durante a operação, as equipes realizaram a retirada de telhas e porções da cobertura que apresentavam risco iminente de queda. "Além disso, um cão que estava preso no imóvel danificado foi resgatado em segurança", informou em nota. "A Defesa Civil do município foi acionada para averiguar o grau de risco do imóvel. O local foi devidamente fechado e orientou-se que não fosse permitida a entrada de pessoas até que novas vistorias sejam realizadas. O CBMCE reforça seu compromisso com a segurança da população e recomenda que, em situações de risco, as autoridades competentes sejam acionadas imediatamente", finaliza a pasta.