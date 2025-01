CE: confira temperaturas de municípios do Estado após chuvas na manhã desta terça-feira, 14

Confira a lista abaixo com os dez municípios de acordo com a Plataforma de Coleta de Dados (PCDs) , da Funceme:

Ainda segundo o órgão deve seguir com condições favoráveis à chuva em todas as macrorregiões até esta quarta-feira, 15. A tendência, neste momento, é de céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litorais Norte, de Fortaleza, no Maciço de Baturité, do Pecém e em Jaguaribana.

Conforme a pasta, as chuvas previstas, devem-se à influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que favorece a formação de áreas de instabilidades na porção centro-sul do Ceará.

Além disso, a Funceme também informou que a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) se encontra em torno da Linha do Equador, colaborando para o aumento de instabilidade, principalmente sobre a faixa litorânea.