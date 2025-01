Ceará: mais de 50 cidades tiveram chuvas acima dos 100 mm nas últimas 24h

Imagem de apoio ilustrativo: Fortaleza registrou chuva em grande parte do dia de ontem / Crédito: FÁBIO LIMA

Pelo menos 56 cidades cearenses registraram chuvas acima dos 100 milímetros (mm) entre as 7 horas da manhã da última terça-feira, 14, e o mesmo horário desta quarta, 15. Os maiores índices ficaram por conta dos municípios de Pacujá, com 230 mm, Cariré, com 217 mm e Forquilha, com 203 mm. Os dados foram coletados pelo O POVO através do Calendário de Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), e retratam o dia mais chuvoso do Estado em 2025. Até as 16 horas desta quarta, todas as 184 cidades registraram precipitações durante as últimas 24 horas.

O dado, que segue em atualização, já é o maior número de municípios com precipitações em um único dia no Ceará desde o dia 28 de fevereiro do ano passado, quando 181 cidades foram atingidas pelas chuvas em um recorte de 24 horas. As cidades com maiores acumulados registraram também grandes transtornos causados pelas chuvas. Em Fortaleza, a Defesa Civil do município atendeu cinco ocorrências de desabamentos e alagamentos na cidade, todas sem vítimas fatais. Já em Pacujá, que teve sua maior precipitação da história, moradores compartilharam registros de lixo sendo carregado por correntezas e transbordamentos de canais. Chuvas generalizadas são causadas por interação de sistemas meteorológicos De acordo com a Funceme, as chuvas mais generalizadas desta terça foram causadas pela intração entre dois sistemas meteorológicos, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Posicionada próxima à Bahia, a ZCAS é responsável pela formação de nuvens no Centro-Sul do Estado, enquanto a ZCIT contribui favorece a incidência de precipitações na porção Norte, como a Região Litorânea e Ibiapaba.

Para os próximos dias, a expectativa é de que o cenário de chuvas espalhadas pelo Estado se repita até a próxima quinta-feira, 16, quando o volume de precipitações tende a diminuir, principalmente na faixa Leste do Ceará, com destaque para o Vale do Jaguaribe. A temperatura deve atingir até 35°C em alguns municípios do Cariri, Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, a expectativa é de termômetros entre 30°C e 34°C. Na região serrana, as mínimas devem cair até 19°C. Cidades com chuvas acima dos 100 mm no Ceará: