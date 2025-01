Motorista perde controle de carro e atinge motociclistas e um PM na Godofredo Maciel, em Fortaleza

Um motorista perdeu o controle do carro e atingiu três motociclistas, sendo um deles um policial do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE). O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, 15, na avenida Godofredo Maciel, no bairro Maraponga, em Fortaleza.

Após perder o controle do veículo, o condutor colidiu contra o canteiro central e em seguida atingiu as motocicletas. A garupeira de uma moto, o condutor do carro e um passageiro foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.