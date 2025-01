Chuvas em Fortaleza: Defesa Civil atende a ocorrências de desabamentos e alagamentos em cinco bairros

Equipe atendeu chamados de desabamentos e alagamentos nos bairros Cais do Porto, São João do Tauape, Messejana, Bairro de Fátima e Benfica

A Defesa Civil informou o desabamento parcial de uma residência no bairro Cais do Porto . Após a chegada da equipe, o local foi isolado e os moradores foram encaminhados para a casa de parentes.

No Bairro de Fátima e no Benfica, equipes da DC foram acionadas para atender ocorrências de alagamentos. Após a redução do nível da água, a situação foi normalizada. Em todos as cinco ocorrências atendidas pelos agentes, não houve registro de vítimas.

Esse foi o maior acumulado de chuvas registrado em Fortaleza neste ano, com 132mm. A notificação foi registrada no posto da Defesa Civil, conforme dados da Fundação Cearense de Metereologia (Funceme).

Em nota, a Defesa Civil reforçou que segue monitorando por 24 horas os pontos críticos da Capital por meio da Central de Operações Integradas (COI).