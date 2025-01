Homem é preso no Ceará por matar gato a tiros e expor crime nas redes sociais

No vídeo obtido pelo O POVO , o homem afirma que o felino vai passar doenças para outros animais e efetua o disparo. Equipes da Polícia Militar, por meio do Raio e da Força Tática, prenderam o suspeito, que foi encaminhado à Delegacia de Santa Quitéria.

Um homem foi preso por policiais militares na última segunda-feira, 13, após filmar a si mesmo atirando contra um gato com uma arma de fogo e publicar as imagens nas redes sociais. O caso de maus-tratos foi registrado no município de Santa Quitéria , a 223 quilômetros de Fortaleza.

A Polícia Militar confirmou a ocorrência e informou que as equipes da Força Tática da 3ª Companhia do 7º Batalhão (3ªCia/7ºBPM) e do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) realizaram a prisão do homem por posse irregular de armas de fogo e maus-tratos a animais, na localidade de Serrote dos Picos, em Santa Quitéria.