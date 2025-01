Jovem é morta a tiros em Fortaleza por ordem de facção criminosa

De acordo com informações de fonte policial, a jovem morava em um imóvel alugado com outra mulher. O criminoso teria entrado no local sozinho e seria uma pessoa conhecida da região. Ele não usava qualquer adereço para esconder o rosto e após o crime foi embora de forma tranquila.

Os moradores tentaram socorrê-la retirando do imóvel e colocando a vítima em via pública, mas com a chegada do Serviço Móvel de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi atestado o óbito.

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência. A Perícia Forense e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também estiveram no local de crime.



De acordo com a fonte, apesar de ser conhecido na região e identificado por diversas testemunhas, as pessoas não declinam a identidade do criminoso por medo de represálias.