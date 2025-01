Motociclista de aplicativo morto há um mês foi atingido pelas costas, mostra vídeo

O motociclista morto a tiros no bairro Planalto Pici, em Fortaleza, no dia 18 de dezembro de 2024, foi atingido pelas costas, sem qualquer chance de defesa. O crime foi filmado e, nas imagens, é possível ver o momento no qual a vítima segue a pé e é atingida. O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará.

Menos de 15 dias após o crime, um vídeo obtido pelo O POVO, por meio de fonte policial, mostra que a vítima foi arrebatada por criminosos.