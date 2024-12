Jovens de 19 anos são mortos em Fortaleza por 'tribunal do crime' das facções

Dois jovens de 19 anos de idade, que seriam moradores do Conjunto Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza, foram mortos no bairro Aracapé, no domingo, 29. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou as mortes.

No vídeo obtido pelo O POVO, os jovens aparecem sendo interrogados. Eles respondem perguntas como nome, vulgo (apelido) e se seriam vinculados com alguma facção criminosa. Ainda são interrogados sobre parentesco com integrantes de organização. Todos respondem de forma negativa. Ao todo três jovens são interrogados, no entanto foram confirmadas duas mortes. Não há informações sobre o terceiro jovem que é interrogado.