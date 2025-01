Criança encontrada morta no Vicente Pinzón morreu por asfixia por sufocação indireta

Repórter do caderno de Cidades

Necrópsia realizada pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) indicou que a criança de sete anos não tinha lesões traumáticas pelo corpo. Inquérito segue em andamento

Asfixia por sufocação indireta. Essa foi a causa da morte da criança de sete anos cujo corpo foi encontrado na tarde dessa quarta-feira, 8, em um barraco de uma comunidade localizada na faixa da praia no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 9, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). De acordo com a pasta, necrópsia realizada pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) indicou que a criança não tinha lesões traumáticas pelo corpo.