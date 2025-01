Criança com sinais de convulsão é socorrida pelos Bombeiros na Praia do Futuro

Uma criança de 9 anos, do sexo feminino, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) na Praia do Futuro, em Fortaleza, com sinais de convulsão na tarde dessa quinta-feira, 9.

Conforme os Bombeiros, uma equipe do Posto Guardião de Vida 01 (PGV 01) realizou os primeiros socorros à vítima, que apresentava sinais de convulsão.