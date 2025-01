Justiça concede liberdade a chefe de facção do Lagamar acusado de homicídio

Fábio Gomes é considerado pela Polícia Civil do Ceará um dos chefes da GDE na comunidade do Lagamar

A 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza revogou o decreto de prisão preventiva de Francisco Fábio Gomes Melo e concedeu a liberdade provisória ao acusado de homicídio que é apontado pela Polícia Civil do Ceará como um dos chefes da facção Guardiões do Estado (GDE) com atuação na comunidade do Lagamar, em Fortaleza. A decisão, obtida pelo O POVO, foi proferida em dezembro de 2024.

Conforme a Polícia Civil, Fábio Gomes, conhecido como FB ou Boca de Lata, foi preso no dia 26 de janeiro de 2024, acusado de um homicídio durante uma festa de Pré-Carnaval no bairro Meireles. O crime registrado em no dia 20 de janeiro do mesmo ano. A vítima do caso foi morta por disparos de arma de fogo.