Saúde, Guarda e Juventude: Evandro faz primeira reunião com secretariado de Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 03-01-2024: Primeira reunião do Secretariado do Prefeito Evandro Leitão e da Vice Gabriella Aguiar no Paço municipal. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), realizou a primeira reunião de trabalho com seu secretariado. O encontro, nesta sexta-feira, 3, no Paço Municipal, contou com a participação de titulares de secretarias temáticas e regionais. A ocasião marcou o planejamento das ações para os primeiros 100 dias de governo. Na ocasião, o prefeito reforçou que a Saúde terá prioridade, além da revitalização da Zeladoria Urbana. Também foram destacadas ações de Segurança e de políticas voltadas para a Juventude.

"Essa reunião é um alinhamento onde socializaremos o que desejamos e os comportamentos que teremos, junto aos nossos secretariados, em relação à população de Fortaleza, especificamente sobre o planejamento financeiro da Prefeitura", explicou Leitão.

O prefeito anunciou que, até segunda-feira, 6, será realizada uma nova reunião com a equipe econômica para iniciar o planejamento financeiro dos próximos quatro anos, com foco no primeiro ano de gestão. Saúde e as dificuldades financeiras Socorro Martins, escolhida para ser titular da Secretaria de Saúde (SMS), destacou a necessidade de reorganizar a equipe técnica para enfrentar dificuldades financeiras. “Temos 100 dias para colocar a casa em ordem. Nossa preocupação é grande com a atenção primária. Precisamos repor equipes, garantir insumos e medicamentos. Esses são pontos prioritários neste primeiro mês”, afirmou.

A secretária afirmou que as discussões com prestadores de serviços já começaram e que está sendo feito um mapeamento das reposições necessárias para garantir a continuidade do trabalho. Sobre o Instituto Dr. José Frota (IJF), a superintendente da unidade, Riane Azevedo, apontou três áreas prioritárias para os próximos meses: reabastecimento de insumos, reposição de profissionais e manutenção da infraestrutura. Ela afirmou que, após a conclusão do processo de transição nos próximos 15 dias, serão implementadas as ações focadas nos 100 dias. “A nossa ideia inicial é fazer um diagnóstico e apresentar ao prefeito um plano de trabalho, que chamamos de Planejamento Estratégico, com ações de curto, médio e longo prazo”, explicou.

Riane também destacou que, durante sua gestão, planeja dialogar com os sindicatos, como os que representam os médicos e enfermeiros. “Já tivemos encontros e reuniões e estamos trabalhando para manter uma relação próxima com as associações”. Reforço da Guarda Municipal O fortalecimento da Guarda Municipal foi apresentado como prioridade pelo coronel Márcio Oliveira, que ficará à frente da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã (Sesec). “Vamos ocupar mais os espaços públicos com a presença ativa da Guarda. Nosso objetivo é reforçar ações de proximidade junto às comunidades”, disse. Comandante-geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE) entre 2020 e 2023 e fundador do CPRaio, comando especializado de motopatrulhamento da Polícia Militar, Oliveira também mencionou a possibilidade de adotar protocolos eficazes do modelo para otimizar as operações da Guarda.