Evandro anuncia dirigentes de AMC, Etufor, Agefis, IPM, Procon e mais órgãos da Prefeitura

Evandro anunciou 10 nomes que vão compor sua gestão em Fortaleza / Crédito: Samuel Setubal

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou nesta quinta-feira, 2, os titulares de 10 órgãos e serviços da gestão. Entre os nomes, o do vereador Wellington Sabóia (Podemos) que volta para a função no Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon). Foi indicado também Artur Bruno (PT), que até então era assessor no governo estadual. "São homens e mulheres em que deposito minha total confiança na capacidade técnica para a administração de áreas estratégicas para o dia a dia de nossa cidade. Conto com o empenho de todos e todas para a construção de uma só Fortaleza, com mais oportunidades e atenção para a população", disse Evandro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entre os nomes, dois membros da equipe de transição. Indicado para a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Luís Sérgio Menezes da Costa é nome que Evandro já conhecia da Assembleia Legislativa (Alece), onde foi presidente por quatro anos. Com formação em administração com especialidade em gestão financeira, Luiz era diretor do Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade da Casa.

Única mulher a integrar a equipe de transição além da coordenadora, a vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSD), Laila Freitas e Silva era coordenadora de Comunicação Legislativa da Assembleia. Não trabalhava com comunicação de massa, mas sim fazendo o controle dos trâmites de envio e recebimento de ofícios, correspondências e documentos oficiais em geral. O departamento é responsável por dar andamento aos processos legislativos. Quando requerimentos parlamentares são aprovados na Casa, é o setor que providencia o encaminhamento aos destinatários. Agora, ela assumirá a função na Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza.

Na lista, um vereador: Wellington Sabóia. No primeiro turno, o vereador foi grande apoiador do ex-prefeito José Sarto (PDT), que até rendeu um atrito com a direção estadual do Podemos, que decidiu pela neutralidade. Já no segundo, o vereador decidiu apoiar André Fernandes (PL), que concorreu contra Evandro. Do ramo político, há ainda o suplente de vereador Marcelo Lemos (Avante).

Evandro também trouxe outro nome que estava na gestão de Elmano. Então assessor de Assuntos Municipais, o ex-deputado Artur Bruno irá para Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan Fortaleza). O anúncio também contemplou Selma Nunes, que será gestora da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde (Fagifor). Ela é esposa do deputado estadual De Assis Diniz (PT), 1° secretário da Assembleia. Ele era líder do bloco do PT na Casa. Confira os nomes indicados Germana Silva dos Santos - Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci)

Guilherme Magalhães - Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) George Dantas - Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) Luiz Sérgio Menezes da Costa - Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC)

Aline Vilar - Instituto de Previdência do Município Marcelo Lemos (Avante) - Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza Laila Freitas - Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza