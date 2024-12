Projeto realiza ação solidária de Natal em comunidades de Fortaleza

As ações foram realizadas na comunidade Beira Rio, no bairro Genibaú, e no bairro Granja Lisboa, em uma comunidade de ocupação. Foram entregues 100 cestas básicas, arrecadadas através de doações, e um kit de higiene pessoal.

Juliana também atua como gerente no Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh). Em 2016, um ano após o falecimento da mãe, Juliana decidiu que faria uma ação solidária no fim do ano.

“Nasci e me criei ali no Conjunto Ceará, eu tinha uma galeteria. No final do ano a gente resolveu doar algumas quentinhas. Eu e um amigo fizemos a doação nas comunidades nos arredores do bairro e conseguimos doar 100 quentinhas".

A coordenadora do projeto conta que tudo começou com um movimento de pessoas interessadas em ajudar com as doações e que começaram a entrar em contato. “Foi aí que criamos o grupo e demos o nome ‘Abraçando a Comunidade’”, relata. O projeto conta com 15 voluntários.

Projeto ajuda pessoas carentes

O projeto surgiu de um sonho que a mãe de Juliana, dona Valdira Rodrigues, 59, tinha em ajudar pessoas carentes e em situação de vulnerabilidade. “Quando ela faleceu, ela não conseguiu fazer a ação. O sonho dela era fazer um sopão e o primeiro Natal que eu passei sem ela me veio essa ideia no meu coração”, relembra.