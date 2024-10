Rodas de Esperança: projeto restaura cadeiras de rodas para pessoas com deficiência

Mais de 200 pessoas foram beneficiadas em projeto que começou com restauro de uma cadeira de uma senhora do bairro Jangurussu, em agosto de 2020

Em um espaço cedido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizado no bairro Jangurussu, em Fortaleza, o projeto Rodas de Esperança, iniciado em agosto de 2020, já beneficiou mais de 200 pessoas com restauração de cadeiras de rodas, muletas e camas hospitalares. O projeto conta com 11 voluntários.

A iniciativa nasceu após Heldeniza Oliveira, 65, dona de casa e coordenadora do projeto, perceber que uma antiga moradora do bairro — carinhosamente apelidada de "dona Rosa" — se arrastava no chão e não tinha nenhum equipamento para ajudá-la.

“Nós fizemos uma visita, descobrimos que ela tinha tido um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e morava com um garoto de 14 anos. Às vezes, ela precisava resolver alguma coisa no banco, fazer a prova de vida do INSS, e ele [o garoto], como é um adolescente, tinha muitas dificuldades. E ela também.”