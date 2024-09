Emaús faz campanha para pedir doações de brinquedos e alimentos; saiba como ajudar

A arrecadação de brinquedos, alimentos e outros objetos começou nesta segunda-feira 9, e vai até o dia 22 de dezembro Crédito: Leon Magno/Emaús Amor e Vida

O Movimento Emaús Amor e Vida iniciou na segunda-feira, 9, a campanha "Corrente Solidária" para receber doações de brinquedos, alimentos e outros objetos. Um ponto de coleta foi montado na praça da rua Osvaldo Cruz, no cruzamento da avenida Antônio Sales, em Fortaleza. Ação é a 16° edição da campanha "Faça uma criança sorrir, doe brinquedos", que neste ano recebeu um nome alternativo. Por causa do período eleitoral, a arrecadação será estendida até o dia 22 de dezembro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Emaús é uma organização da sociedade civil que tem como objetivo combater as causas da fome e da miséria. Como principal atividade, realizam a coleta de materiais em desuso pela população da Capital e cidades adjacentes a fim de recuperá-los e vendê-los a preços mais acessíveis para a comunidade.

Em Fortaleza, as unidades do projeto estão localizadas nos bairros Barra do Ceará e Pirambu. Já no município de Maracanaú, a unidade fica no bairro Jereissati 1. Com a verba arrecadada, o dinheiro é investido em projetos sociais para crianças e adolescentes carentes. São realizados reforço escolar, dança, capoeira, crossfit, funcional, cursos profissionalizantes e muito mais. De acordo com o coordenador de projetos sociais, Leon Magno, o movimento Emaús se iniciou na França, no ano de 1949, com o padre Abbé Pierre. No Brasil, o projeto chegou em 1986.

“A filosofia principal é ‘Servir primeiro os que mais sofrem combatendo as causas da fome e da miséria’, e com o meu pai José Elias de Souza, conhecido como Joãozinho do Emaús, fundamos [o Emaús] no Pirambu, em Fortaleza. Hoje nós estamos no Maracanaú também.” “Essa campanha é para a arrecadação de brinquedos novos e usados e outras coisas, como alimentos, objetos etc. Os bairros que mais chamam atenção do projeto são Colônia e Mutirão Vida Nova, que ficam localizados próximos ao lixão de Maracanaú”, explica Leon. Segundo ele, cerca de 80% das famílias, incluindo as crianças desses bairros sobem em uma rampa para retirar de dentro do lixo o sustento e manter a renda. “As famílias a gente entende pela questão da falta de emprego, que eles precisam subir [no lixão] e tirar a reciclagem para vender. Mas criança, não. Lugar de criança é na escola estudando. Nós tentamos realizar atividades recreativas e educativas a essas crianças”, explica.

Leon conta que uma festa em comemoração ao Dia das Crianças, chamada “Festa da Alegria”, será realizada no próximo dia 12 de outubro. “Nossa campanha começa para as crianças, mas ela vai se estender até o Natal. Focamos no alimento e também nos brinquedos.” Já a comemoração natalina é intitulada de “Natal Solidário” ou “Natal Sem Fome”. “Como já tivemos problemas com a divulgação [da atividade], porque tem que cobrir as agendas dos candidatos, nós queremos aproveitar o Natal e Ano Novo que as pessoas já saberem que o Emaús está na praça coletando os brinquedos e objetos. [A Corrente Solidária] É a união do Dia das Crianças com o Natal.” A ação natalina será realizada no dia 23 de dezembro. “No dia 24, as famílias querem fazer [a festa de Natal] com sua própria família. Nós também queremos fazer antes, caso alguma família tenha dificuldade de alimentação no próprio dia 24, ela já não vai ter porque o Emaús contribuiu com algo.”

Festas serão em três momentos diferentes por causa de conflitos entre facções Leon explica que os bairros Mutirão Vida Nova e Colônia possuem facções diferentes e por isso as duas festividades ocorrerão em três momentos diferentes. “Até o ano passado, mesmo com essa rivalidade, conseguimos juntar todo mundo na nossa sede. Acontece que este ano piorou a situação, a violência está pior e ninguém respeita mais ninguém.” Ele continua: “A gente teme pelas famílias que estarão presentes, pelos nossos voluntários. Então iremos fazer esses três momentos em bairros diferentes”. No Jereissati 1, acontecerá a festa das crianças. Já os bairros Mutirão Vida Nova e Colônia, além de serem contemplados com a festa às crianças, também haverá a festa de Natal. Todas as festas ocorrem a partir das 15 horas.