Projeto Abraço Amigo arrecada cestas básicas para doação no fim do ano

O projeto Abraço Amigo ajuda crianças, idosos e animais, com várias cestas básicas anualmente. A ação foi idealizada pelo diretor de marketing, Murilo Vasconcelos, 36, no ano de 2014, mas saiu do papel apenas no ano de 2017, e vem sendo trabalhada desde então. A meta este ano é entregar entre 400 e 500 cestas básicas. A entrega das cestas básicas será feita no dia 21 de dezembro, às 9 horas. Murilo conta que ainda não foi definido se será uma comunidade ou instituição. "Ganhamos 60 cestas básicas logo nos dois primeiros dias que a ação foi divulgada". Murilo conta que a ideia surgiu após dois familiares sofrerem problemas de saúde e gerarem uma comoção. "Fiquei tocado porque as duas famílias tinham como ajudar, fiquei [pensando] 'E quem não tem?', e isso mexeu muito comigo, e dali, me deu vontade de falar e ajudar um pouco mais", explica.

“Estamos falando de arrecadação de alimentos, uma coisa palpável. Mas no fundo o que esse pessoal mais precisa é atenção. A comida é essencial, é trivial, mas, mais do que qualquer bem material, é a atenção. Eles ficam encostados, a sociedade deixa de lado. Sejam homens, mulheres, idosos. Isso é o que eles mais precisam”. Emocionado, Murilo fala um pouco da emoção de realizar o projeto: “Fazendo um paralelo, o meu sonho da vida é ser pai. Se você me perguntar qual a coisa mais maravilhosa que eu já fiz, foi levar comida e atenção para pessoas que eu não conheço. Então esse projeto é como se fosse um filho pra mim, algo que me dá um prazer absurdo. Aonde eu vou, eu falo dele”. LEIA TAMBÉM | Projeto Abraço Amigo busca ajudar instituições menos assistidas

A enfermeira e voluntária do projeto, Érica Fernanda Souza Melo, 33, relata que sempre teve o desejo de ajudar as pessoas, seja dentro ou fora da profissão. ”Quando soube do projeto através do Murilo eu não tive dúvidas de que gostaria muito de participar. Ajudar a quem precisa não deveria ser difícil,deveria ser algo espontâneo, natural e no momento em que soube o tipo de ação que o projeto desenvolvia eu não hesitei, entrei com o coração aberto a fim de fazer sempre o que estivesse ao meu alcance”. Ela descreve que sente gratidão e felicidade ao mesmo tempo, por “poder proporcionar o alívio, nem que seja momentâneo, para algumas pessoas”. A enfermeira finaliza: “Agradeço muito a Deus por me permitir ajudar de alguma forma e também me transformar em uma pessoa melhor”.