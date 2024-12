Jardins da Reitoria da UFC recebem apresentações gratuitas de Natal com corais e orquestras

A Reitoria da UFC recebe o "Natal dos Sonhos", um concerto especial com música instrumental e corais. O evento acontece no próximo domingo, 22 de dezembro, às 18h, no Jardim da Reitoria, localizado na Avenida 13 de Maio, no bairro Benfica, em Fortaleza. A entrada é gratuita e livre a todos os públicos.

Entre as atrações previstas está o Quarteto de Cordas da Casa de Vovó Dedé. Com mais de 30 anos de atuação na Barra do Ceará, a instituição promove inclusão social por meio da música.