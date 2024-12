MPCE cobra Prefeitura de Fortaleza sobre possíveis falhas no fornecimento de alimentação no IJF

MP do Ceará cobra solução para problemas na alimentação do IJF / Crédito: Samuel Setubal

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) pediu, nesta sexta-feira, 13, que a Prefeitura de Fortaleza tome providências para solucionar falhas no fornecimento de alimentação no Instituto Dr. José Frota (IJF). O pedido ocorre após a 137ª Promotoria de Justiça de Fortaleza abrir um inquérito civil público para apurar denúncias sobre a falta de refeições para pacientes, acompanhantes, servidores e colaboradores do hospital. LEIA MAIS| IJF em crise: falta de pagamento a médicos está afetando cirurgias, afirma Sindicato

Segundo relatos recebidos pela Promotoria, o almoço demorou para ser servido na última quarta-feira, 11, já na quinta-feira, 12, as refeições não foram servidas.

Em razão disso, a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS) tem 72 horas para esclarecer os motivos do problema, informar quais empresas são responsáveis pelo fornecimento, apresentar os contratos firmados, detalhar possíveis dívidas com os fornecedores e indicar as medidas adotadas para resolver a situação. Entre os alvos dos questionamentos está a empresa CRS Alimentos, apontada como fornecedora das refeições. O MPCE quer saber se há contrato vigente entre a empresa e o IJF, os motivos de uma eventual interrupção no serviço e se existem dívidas do hospital com a empresa, solicitando detalhes sobre valores e prazos vencidos. A CRS Alimentos também terá 72 horas para responder às demandas.