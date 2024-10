Oito dias após trem ficar preso entre estações, usuários do Metrofor reclamam de nova paralisação

Imagem de apoio ilustrativo: passageiros reclamam de falta de manutenção e superlotações nos trens Crédito: Divulgação/Metrofor

Oito dias após uma composição de trens ficar presa entre duas estações, usuários do Metrô de Fortaleza (Metrofor) reclamaram de uma nova paralisação do serviço durante a manhã desta quinta-feira, 17. De acordo com relatos ao O POVO, os passageiros da Linha Sul foram informados que a circulação de veículos foi paralisada por volta das 6h20min, sem previsão de retorno. Entre os prejudicados pela interrupção da linha está Douglas Rodrigues, 23, que diariamente utiliza o metrô para ir trabalhar, mas hoje optou pelo transporte de aplicativo devido à quebra, mesmo pagando um valor muito acima do comum pela viagem. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Paguei um absurdo. De 12/13 reais que é o mais comum, paguei 24. [Uber] Moto ainda. Aumentou em questão de minutos, acho que devido a procura do povo, acredito eu, pq muita gente do metrô quando ele dá esses problemas, apela pro Uber”, conta o usuário.