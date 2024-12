Parque do Cocó é atingido por dois incêndios em menos de 24 horas

Parque foi atingido por incêndio de grandes proporções em janeiro deste ano / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, passou por dois incêndios entre a noite da última segunda-feira, 29, e a manhã deste sábado, 30. As chamas aconteceram próximo à avenida Raul Barbosa e prejudicaram o trânsito no entorno. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), há indícios de que o incêndio deste sábado foi uma reignição das chamas de sexta. O órgão ainda aponta que o fogo registrado seria um incêndio de turfa, ocasionado pelo calor acumulado debaixo da terra e que libera grande quantidade de fumaça.

O incêndio prejudicou também o trânsito na avenida Raul Barbosa e na BR-116, que tiveram baixa visibilidade devido à fumaça. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) controlaram o fluxo nas vias até às 18 horas, quando elas foram liberadas. Replantio de vegetação de mangue precisou ser suspenso no parque O replantio de vegetação de mangue atingida pelo incêndio de janeiro, anunciado pela gestão do Parque do Cocó em abril deste ano, precisou ser suspenso. Dez hectares de vegetação, incluindo a área de mangue, foram destruídos pelo fogo na ocasião. De acordo com a titular da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema), Vilma Freire, o replantio foi cancelado devido às inundações que ocorrem no local durante o período de chuvas, o que, de acordo com ela, impossibilita a manutenção das plantas.