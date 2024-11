Incêndio atinge o Parque do Cocó neste sábado, 30

Conforme relatos enviados ao O POVO, devido a intensidade da fumaça, a visibilidade na estrada é baixa / Crédito: WhatsApp/O POVO

Um incêndio em vegetação é registrado, neste sábado, 30, no Parque Estadual do Cocó, nas proximidades da Avenida Governador Raul Barbosa, em Fortaleza. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), que está no local auxiliando no combate às chamas, com duas guarnições.