Matrícula de novos estudantes na rede municipal de Fortaleza começa em 4 de dezembro

O período de matrícula para alunos novatos na rede municipal de Fortaleza será de 4 a 16 de dezembro . As vagas para o ano letivo de 2025 são destinadas à pré-escola, Ensino Fundamental I e II e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para realizar a matrícula nessas etapas, é preciso preencher um formulário no Sistema de Matrícula Online. O usuário deve clicar no ícone “Educação”, sendo direcionado para “Matrícula online”.

O sistema apresentará todas as unidades escolares próximas ao CEP ou bairro informado, bem como as vagas disponíveis em cada uma.

Ao selecionar a unidade, a matrícula já será reservada. Ao fim do preenchimento do formulário, um número de protocolo será gerado. A família deve comparecer à escola em dois dias úteis para apresentar a documentação do aluno.