Praia do Futuro tem todos os trechos próprios para banho; Praia da Barra está imprópria

A Praia do Futuro tem todos os trechos próprios para banho , conforme o boletim de balneabilidade divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já no setor Oeste e Centro do litoral da Capital, sete trechos estão próprios. No entanto, a Barra do Ceará tem quatro trechos impróprios.