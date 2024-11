Secretaria da Segurança divulga fotos de foragidos por morte de taxista no Parque Araxá

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) divulgou as fotos de dois dos suspeitos de envolvimento na morte do taxista Fernando Guilherme de Holanda Campos Júnior, de 50 anos, crime ocorrido no último dia 15 de novembro no bairro Parque Araxá, em Fortaleza. Contra Daniel Ladeira, de 26 anos, e Ronald Salatiel dos Santos, de 22 anos, existem mandados de prisão preventiva em aberto.

A população pode contribuir com as investigações da 6ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (6ª DHPP) repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, informa a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).