Três suspeitos são presos com 168 kg de maconha no Álvaro Weyne, em Fortaleza

Três pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas foram presas em flagrante na manhã desta terça-feira, 26. De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PCCE), a captura aconteceu no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza. Com o trio foram apreendidos 168 kg de maconha e aparelhos celulares. As investigações tiveram início após denúncia recebida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). A partir disso, os policiais civis iniciaram o monitoramento de três indivíduos suspeitos de envolvimento com o crime.

Durante as apurações, descobriram que dois imóveis no bairro Álvaro Weyne estavam sendo usados como depósitos para armazenar os entorpecentes. Por volta das 5h da manhã desta terça-feira, 26, os policiais se dirigiram para os endereços. .

“No primeiro imóvel, uma mulher de 24 anos foi abordada, e os policiais encontraram cerca de cinco caixas de entorpecentes. No local, também foi preso um homem de 21 anos, que atuava como ‘olheiro’ da organização criminosa, responsável por vigiar o ambiente e alertar sobre possíveis ações policiais ou a presença de facções rivais”, informou o delegado adjunto da Draco, João Carlos Machado. A mulher presa já possui antecedentes criminais datados de 2021, quando foi detida pela Polícia Civil do Ceará transportando 15 quilos de maconha como “mula”, trazendo a droga do interior do Estado para a Capital. Segundo as investigações, ela atua no grupo criminoso no transporte e armazenamento de entorpecentes. Em um segundo imóvel, localizado próximo à casa da mulher, outro integrante do grupo criminoso, também de 21 anos, foi preso, e mais drogas foram apreendidas.

De acordo com o delegado da Draco, o trio integrava a mesma facção criminosa de origem carioca, o Comando Vermelho (CV). A droga encontrada nos endereços estava armazenada há pelo menos três dias e ainda não havia sido distribuída. Os entorpecentes traziam na embalagem uma bandeira do Brasil estampada. "Geralmente, os símbolos encontrados nas embalagens da droga são utilizados no meio criminoso como uma marca do fornecedor, uma espécie de identificação interna para rastrear a origem do entorpecente", explica o delegado.