Suspeito de envolvimento na morte de taxista no Parque Araxá é denunciado à Justiça

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Com Levi Oliveira Carneiro, foi encontrado o carro utilizado no crime que vitimou Fernando Guilherme de Holanda Campos Júnior. Outros três suspeitos seguem sendo procurados

Com Levi Oliveira Carneiro, de 20 anos, a Polícia Civil apreendeu o carro utilizado no crime. Conforme a denúncia, ofertada pelo MPCE na última quinta-feira, 21, Levi e outras três pessoas, que ainda são procuradas pelas forças de segurança, invadiram a residência da vítima para cometer um assalto.

Fernando Guilherme e sua esposa foram rendidos pelos criminosos. A Polícia Civil apurou que os assaltantes ordenaram que o casal sentasse no sofá e, no momento em que o taxista percebeu que os criminosos iriam separar os dois, ele reagiu . Nesse momento, Fernando Guilherme foi baleado e morto.

O grupo fugiu levando os celulares das vítimas e a chave do carro de Fernando Guilherme. Imagens de câmeras de vigilância flagraram a ação e permitiram que a Polícia identificasse o veículo usado pelos criminosos. O carro foi encontrado na casa de Levi, localizada no bairro Praia do Futuro.

“No local, LEVI informou aos policiais que tinha chegado de viagem por volta do meio-dia e que o veículo não tinha mais saído dali e, ao ser questionado outras vezes, ‘mudou o horário’ que diz ter chegado em casa”, consta na denúncia do MPCE, assinada pela promotora Izabella Drumond Matosinhos.