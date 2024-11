Polícia investiga suspeitos de aplicarem golpes em empresários na Capital

Prejuízo é estimado em R$ 2 milhões Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

Uma investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) tem como alvo suspeitos de aplicar golpes contra empresários em Fortaleza. O grupo, que ainda não teve a quantidade de membros estimada, estaria comprando mercadorias com fornecedores e as revendendo sem efetuar pagamento na Capital. Segundo informações divulgadas pela PC-CE, o golpe era realizado a partir da criação de uma empresa de fachada, pela qual os suspeitos realizavam a compra de mercadorias junto a fornecedores. Após pegarem as mercadorias, o grupo fechava a empresa por onde foi feito o pedido e ficava com o material, sem efetuar o pagamento.

Após aprofundamento das investigações, a Polícia constatou que parte do material subtraído era enviado para um estabelecimento comercial no bairro Bom Jardim, onde estava sendo vendido sem notas fiscais. Segundo os levantamentos policiais, o prejuízo é estimado em R$ 2 milhões. Um homem de 31 anos, apontado como responsável pelo ponto de revenda dos materiais, foi preso em flagrante durante a última sexta-feira, 22. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) onde foi autuado por receptação qualificada. A prisão é resultado de operação da PC-CE em parceria com a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz).

Mulher já havia sido presa por envolvimento com esquema criminoso No último dia 7 de novembro, uma mulher de 24 anos já havia sido presa no Conjunto Esperança, onde foi flagrada com 156 caixas de bobinas para máquinas de impressão. Ao ser questionada sobre o material, ela apresentou nota fiscal irregular à polícia. De acordo com a polícia, ela teria ligação com o grupo que aplicava os golpes em fornecedores e enviava as mercadorias para revenda no Bom Jardim. As investigações apontam indícios de crimes como estelionato, estelionato contra idoso, associação criminosa, duplicata simulada, receptação qualificada, lavagem de dinheiro, supressão de documento, bem como crimes contra a ordem tributária, além das infrações administrativas, as quais ficarão a cargo da Sefaz.

Em nota, a PC-CE informou que já tem outros membros do grupo identificados e que irá trabalhar para a prisão destes e localização de mais participantes da trama ilegal. Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).