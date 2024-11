Ao menos cinco homicídios são registrados em Fortaleza nesse domingo, 24

Nesse domingo, 24, Fortaleza registrou pelo menos cinco assassinatos, conforme levantamento do O POVO. Os casos foram registrados nos bairros Henrique Jorge, Pirambu, Cidade 2000, Vila Velha e Antônio Bezerra.

A primeira ocorrência se deu no Henrique Jorge ainda durante a madrugada. O corpo de um homem foi encontrado nas proximidades do cruzamento das ruas Joaquim Manuel de Macêdo e Silva Baima. A vítima estava com as mãos amarradas a uma árvore e ferimentos na cabeça. Ele não foi identificado formalmente.