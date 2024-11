UPA Messejana: manutenção paralisará atendimento a partir de segunda, 25

Cabeamento do quadro elétrico será trocado, por isso haverá interrupção da corrente, impossibilitando o atendimento. Previsão de retorno é na quinta, 28

A partir da próxima segunda-feira, 25, a Unidade de Pronto Atendimento ( UPA ) do bairro Messejana , em Fortaleza , terá o atendimento interrompido porque será realizada manutenção preventiva na estrutura elétrica .

Segundo Patrícia Santana , diretora das UPAs geridas pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), o cabeamento do quadro elétrico necessita ser trocado , por isso haverá interrupção completa da corrente.

A previsão para conclusão do serviço é às 19 horas da quarta, 27, portanto, o atendimento será retomado apenas no dia seguinte, quinta, 28. Até lá, a população do entorno pode procurar outras unidades de saúde.

Em casos leves, Patrícia Santana orienta os usuários a buscarem três postos de saúde (listados abaixo), enquanto as outras UPAs da Capital podem receber casos mais graves e/ou urgentes.