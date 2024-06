Jovem é perseguido e morto na entrada da UPA de Messejana

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas, na tarde para a ocorrência de homicídio registrada no bairro Messejana.

Conforme o órgão, um homem de 23 anos foi atingido por disparos de arma de fogo na entrada da unidade de saúde e morreu no local. "A vítima tinha passagens por roubo. Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada para a ocorrência e colheu indícios que auxiliarão nas investigações, que estão a cargo do DHPP", informou a SSPDS.