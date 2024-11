Feminização da voz: Ceará realiza primeira cirurgia do tipo na rede pública de saúde

Crédito: Reprodução/ Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa)

A auxiliar administrativa Davina Morais , 33, foi a primeira mulher trans a realizar a cirurgia de feminização da voz, conhecida como glotoplastia de Wendler, na rede pública do Ceará. O procedimento cirúrgico ocorreu no dia 10 de agosto, no Hospital Estadual Leonardo da Vinci (Helv), unidade da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa).

“Quando o ambulatório Sertrans fechou a parceria com o Hospital Leonardo da Vinci, fiquei muito feliz porque a cirurgia era algo muito distante pra mim. Saber que fui selecionada para fazer parte do projeto e que seria a primeira a fazer esse procedimento... eu fiquei radiante”, relembra.

O resultado pode ser notado entre o terceiro e o sexto mês posteriores ao procedimento. Davina relata que antes da cirurgia era necessário fazer o ajuste vocal para que a voz ficasse semelhante ao timbre feminino.

“Eu acabava o dia com exaustão vocal, ficava rouca, perdia o fôlego, ao fim do dia eu evitava falar, me causava inflamação, já me ocasionou calos nas pregas vocais, porque fazer o ajuste traz certas consequências. Agora, não preciso mais. Além do conforto de ter uma voz condizente com o meu gênero, me traz essa questão da saúde”, relata Davina.

Como é feita a feminização da voz

A coordenadora do Serviço de Otorrinolaringologia do Helv, Débora Lima, detalha que o procedimento de feminização da voz ocorre a partir da redução do comprimento da corda vocal. Ela menciona que não é necessária a realização de cortes externos.