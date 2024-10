Família nota problema elétrico antes de carro onde estava pegar fogo, em Cascavel

A família, natural de Fortaleza, retornava para casa depois de uma viagem a Icapuí. Estavam no veículo o motorista, sua esposa, seu irmão de 18 anos e a filha do casal, de um ano, além de uma cadela

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) apagou um incêndio em um carro de passeio que trafegava na CE-040, próximo à entrada da Granja Tijuca, sentido Cascavel-Pindoretama. Estavam no veículo o motorista, sua esposa, seu irmão de 18 anos e a filha do casal, de um ano, além de uma cadela. Todos os ocupantes saíram ilesos do incêndio, que ocorreu na noite desta terça-feira, 15.

A família, natural de Fortaleza, retornava para casa depois de uma viagem a Icapuí. O condutor relatou que o carro apresentou problemas elétricos repentinos. A câmera de ré foi acionada involuntariamente, os LEDs do painel acenderam e o acelerador parou de responder. O motorista optou por estacionar no acostamento e, em seguida, fumaça e chamas começaram a sair do capô do veículo.

Imediatamente os ocupantes saíram do carro, deixando todos os documentos, pertences e o veículo.