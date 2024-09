Santa Casa e ICC firmam parceria para ampliar oferta de tratamento de câncer

Com a parceria, a Unidade de Saúde Especializada São Vicente de Paulo, em Fortaleza, será cedida e o ICC compartilhará com a Santa Casa o acelerador linear, usado no tratamento de radioterapia

A Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza firmou colaboração com o Instituto do Câncer do Ceará (ICC) que amplia a oferta de tratamento oncológico no Ceará. Com a parceria, a Unidade de Saúde Especializada São Vicente de Paulo, na Capital, será cedida e o ICC compartilhará com a Santa Casa o acelerador linear, usado no tratamento de radioterapia.

O aparelho é um dos mais modernos e eficazes equipamentos para o tratamento do câncer, utilizando radiação de alta energia para atingir e destruir células cancerígenas com precisão. O acelerador oportuniza tratamentos com maior eficácia e menos invasivos, diminuindo os danos aos tecidos saudáveis e melhorando as chances de recuperação dos pacientes.

O termo foi assinado na última quarta-feira, 4, e contou com a presença de lideranças das duas instituições. Conforme o provedor da Santa Casa de Misericórdia, Vladimir Spinelli, a parceria foi proposta após análise técnica de uma equipe multidisciplinar.