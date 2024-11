Jovem cearense de 24 anos consegue medicação para tratar tumor no tórax

Sabrina Gomes, 24, espera há sete meses que o Estado forneca o medicamento. Ela fará uma cintilografia na quinta-feira, 14, e o médico deverá indicar quando as aplicações do Lutécio radioativo serão iniciadas

Após sete meses, a jovem Sabrina Gomes, 24, conseguiu acesso à medicação de alto custo para iniciar o tratamento contra um tumor torácico. Sabrina foi diagnosticada com Síndrome de Cushing aos 15 anos de idade. Junto da doença, também descobriu a presença de um tumor no tórax.

O tio de Sabrina, Charles Gomes, informou que, para iniciar os preparativos para consumo da medicação, a Secretaria da Saúde a transferiu, de forma urgente, para o Instituto do Câncer do Ceará (ICC). Conforme ele, foi indicado que ela fizesse uma cintilografia na quinta-feira, 14, e o médico indicará quando as aplicações do Lutécio radioativo serão iniciadas.



Lutécio radioativo e raditerapia venosa



“De todos os tratamentos que eu fiz para o tumor, nenhum obteve sucesso. Os médicos que me acompanhavam viram que existia uma medicação que poderia funcionar, o lutécio radioativo”. A jovem explicou, em matéria publicada pelo O POVO em 30 de outubro, que o medicamento funciona como uma espécie de radioterapia intravenosa.

“Resolvi colocar na Justiça no ano passado, porque é uma medicação de alto custo e que só pode ser comprada pelo Governo. É uma medicação nuclear, fornecida pela medicina nuclear”.