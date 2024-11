Demanda judicial: famílias sofrem com atrasos na entrega de fraldas e dietas para sonda em Fortaleza

As fraldas e os insumos para curativos, que também foram demandados judicialmente por Roberta, a família já recebeu. Não é o caso de Valéria do Vale, 38, que espera as fraldas conseguidas na Justiça para a mãe, Joana Gomes, de 90 anos, desde maio .

Já Maria Liduina Abreu, 49, espera as fraldas do irmão, Roberto Rivelino Abreu, 52, há oito meses. A dieta também está atrasada desde setembro. Os dois insumos são provenientes de demandas judiciais.

“Sempre teve essa dificuldade. Quando não é o setor de compras, é o fornecedor. A gente fica nessa sinuca de bico”, conta.

Elizabete Oliveira Amaro, 42, tem respostas parecidas quando pergunta das fraldas e da dieta do seu filho, Joel Calebe Amaro, 11.

“Essas compras nunca chegam, e ninguém se importa. E a gente tem que se virar com o que recebe do paciente [Benefício de Prestação Continuada]. A dieta, que é o principal, é o que me machuca mais, o que mais me deixa preocupada. Sem a fralda, me viro até com pano”, afirma.