Homem com mandado em aberto é preso portando arma de fogo em Fortaleza

A ação foi efetuada durante patrulhamento pela comunidade Alto da Paz, localizada no bairro Granja Lisboa

Crédito: Divulgação/Polícia Militar do Estado do Ceará

Um homem, com mandado de prisão em aberto por homicídio, foi preso na madrugada deste sábado, 9, em Fortaleza.

A ação foi efetuada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), durante patrulhamento pela comunidade Alto da Paz, localizada no bairro Granja Lisboa.

De acordo com a nota da PMCE, por volta de 0h10, a equipe avistou o indivíduo, de 37 anos, em atitude suspeita.