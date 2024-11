Programa de prevenção à violência destrava e amplia projetos no Ceará

Redirecionamento de valores do financiamento e parcerização de capacitações permitiram aumentar número de vagas e abranger mais públicos prioritários do PreVio, política implantada no Estado desde 2019

Com a parcerização, também foi possível ampliar programas já existentes, entre eles o Virando o Jogo, que chegou a mais cidades e teve aumento de vagas para jovens de 15 a 22 anos que nem trabalham e nem estudam no Ceará.

Uma das medidas que permitiu o avanço do programa foi a parcerização das atividades do PreVio com o Governo do Ceará. Em tese, ao invés de terceirizar uma capacitação com uso do financiamento do projeto, que possui R$ 325 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o programa utiliza parcerias do governo estadual, como a Escola de Saúde Pública, para capacitações. Objetivo é redirecionar o valor do financiamento para outras ações, ampliando projetos e públicos.

O Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio) ampliou projetos após a reconfiguração de ações em julho passado. O destrave é resultado de uma reavaliação do programa que possibilitou a criação de novos projetos para reduzir e prevenir situações de violência contra mulheres, pessoas LGBTQIA+, crianças, adolescentes, jovens e gestantes em pelo menos dez municípios que concentram as maiores taxas de violência do Estado .

As cinco primeiras edições aconteceram no contexto do programa Superação, da Secretaria da Proteção Social (SPS). Agora, esta será a primeira edição do programa executado diretamente pelo PreVio, atingindo as dez regiões inseridas no programa.

Com o redirecionamento do financiamento, também foi possível realizar o amadurecimento do projeto e a criação de demais programas: Empodera, Emancipa, Projema e Jovens Mediadores. “Pela própria experiência da implementação do projeto dá uma condição de você avaliar os prós e os contras, e o que deu certo e o que deu errado, para a gente reconfigurar para o próximo ciclo”, explica o coordenador do PReVio, Avilton Junior.

Conforme ele, um segundo passo para ampliação dos projetos está relacionado com articulação entre o programa e demais frentes municipais e estaduais para a implantação dos projetos nas demais regiões.