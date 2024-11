Suspeitos de participação na morte de dentista são presos em Morada Nova

Um dos alvos já possui antecedentes criminais por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo; junto aos homens foram apreendidos armas, munições, celurares e outros objetos usados no crime

Crédito: Divulgação/Polícia Militar do Estado do Ceará

Segundo informações da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), o suspeito de 37 anos já possui antecedentes criminais por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O outro integrante da dupla não teve histórico policial informado.

Dois homens foram presos durante esse sábado, 9, suspeitos de envolvimento na morte do dentista Rômulo Façanha , 32, assassinado a tiros dentro de uma clínica dentária no município de Morada Nova , distante 167 quilômetros (km) de Fortaleza . A dupla, de 35 e 37 anos de idade, foi capturada ainda na cidade onde o crime ocorreu, em posse de celulares, munições, drogas e objetos que teriam sido utilizados durante o homicídio.

Junto aos alvos foram encontradas nove munições de calibre 380, seis celulares, 47 gramas (g) de cocaína, um simulacro de arma de fogo, uma faca, cartões magnéticos, peças de roupa que teriam sido utilizadas no crime e dinheiro em espécie.

Presos deverão responder por homicídio qualificado

Os alvos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Russas, onde foram autuados em flagrante pelo crime de homicídio qualificado. Ambos estão à disposição da Justiça.

Os trabalhos investigativos agora se voltam à identificar a motivação do crime e possível participação de mais pessoas no assassinato. De acordo com a polícia, Rômulo possuía ficha criminal por tentativa de homicídio e fraude processual.