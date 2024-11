Incêndio atinge vegetação próxima à BR-116, em Fortaleza

Incêndio atingiu a vegetação próxima à BR-116, no bairro Dias Macedo, neste sábado, 9. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).



O chamado foi recebido às 12h17min, mobilizando cinco guarnições do CBMCE, que atuaram em conjunto para debelar as chamas. A operação foi concluída com êxito às 18h30min.