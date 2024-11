Morre o Coronel Gondim, da Polícia Militar do Ceará, aos 74 anos

De acordo com um familiar, ele enfrentava uma luta contra o câncer e teve complicações no fígado, rim e pulmões

Morreu neste sábado, 9, o Coronel Francisco Horácio Marques Gondim, aos 74 anos, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) . Ele deixou dois filhos e sua esposa.

Além disso, afirmou que a profissão era a paixão do Coronel. "Ele se dedicou de corpo e alma, era apaixonado pela polícia. E, assim, ficava muito revoltado quando via algum policial sendo baleado. Na minha opinião, a Polícia Militar perdeu um ícone da história do Estado", afirmou.

Nascido em Tauá, a cerca de 342 km de Fortaleza, no Sertão dos Inhamuns, Francisco Gondim chegou a ser candidato ao governo do Ceará, em 2006, pelo Partido Social Democrata Cristão (PSDC).

Também foi chefe, na década de 1980, do Comando de Operações Especiais (COE), extinto grupo de elite da PM cearense.