Corpo de homem é encontrado em carrinho de geladeira no Canindezinho

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto em um carrinho de geladeira, na avenida Cônego de Castro, localizada no bairro Canindezinho, em Fortaleza. Na ocasião, o corpo do homem estava lesionado por disparos de arma de fogo.

Em nota ao O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as circunstâncias do homicídio estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram presentes no local.