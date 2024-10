Tentativa de ataque com coquetel molotov à base da PM é frustrada pela Polícia

Suspeitos foram flagrados portando uma garrafa de vidro com líquido inflamável

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), a dupla foi detida por uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) antes de conseguir lançar fogo e atear o artefato.

Um adolescente de 14 anos foi apreendido e um homem de 18 anos foi capturado pela polícia suspeitos de tentar atear fogo contra uma Base Policial no bairro Prefeito José Walter, em Fortaleza . Os dois foram flagrados transportando uma garrafa de vidro contendo um líquido inflamável.

De acordo com a Polícia, os suspeitos foram capturados enquanto tentavam fugir por um matagal no entorno. Os suspeitos e a garrafa foram apresentados na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi registrado um Boletim de Ocorrência (BO).

Os dois suspeitos, que não tiveram suas identidades divulgadas, foram registrados como testemunhas. Após o término dos procedimentos, a dupla foi liberada pela polícia.

Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças de segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).